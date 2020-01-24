Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"

"Тут не может быть полутеней. И те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение. Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены, которые финансируют эту чуму. Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа — сразу прикроют все эти кружки доморощенных "гитлеров", — написала она в Telegram-канале.