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2020-01-24T12:12+0300
https://ria.ru/20200124/1563816918.html
Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"
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РИА Новости

Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"

11:27 24.01.2020 (обновлено: 12:12 24.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила ООН отдельным решением определить список "исторических негодяев", которых ни в коем случае нельзя оправдывать.

"Тут не может быть полутеней. И те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение. Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены, которые финансируют эту чуму. Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа — сразу прикроют все эти кружки доморощенных "гитлеров", — написала она в Telegram-канале.

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Публикацию Поклонская приурочила к Международному дню памяти о холокосте, который отмечается 27 января.
По ее мнению, человечество, превратившееся в равнодушных наблюдателей, рискует получить новый холокост. В пример депутат привела события на Украине.

"Это то, что произошло в Одессе (заживо сожженные люди в мае 2014 года), Донбасс и тысячи убитых людей, подготовка концлагерей для неугодных, карательные батальоны "Правого сектора"*, "Азова", факельное шествие в честь Степана Бандеры, попытка переписать историю Второй мировой войны <...>" — пишет Поклонская.

Она полагает, что то, с чем столкнулся президент Украины Владимир Зеленский, представляет реальную угрозу для всего человечества.
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"Понятно ведь, что один человек не справится с таким порошенковским "наследием". А что же страны — основатели ООН, которые несут особую историческую ответственность за обеспечение мирового порядка? Где требование о прекращении и осуждении подобных вещей? Где предложение о помощи?" — задалась вопросом депутат.

Остановить и наказать нацистское отребье — общий долг перед памятью миллионов погибших людей, считает Поклонская.
"Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них", — заключила она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийСтепан БандераООНРоссияВ мире
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