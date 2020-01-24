Стало известно, что "Дрянные девчонки" вернутся на экран

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Продюсеры мюзикла "Дрянные девчонки", который идет на Бродвее (США), объявили, что музыкальное шоу будет адаптировано для большого экрана. Выпускающей студией заявлена Paramount Pictures, сообщает Variety.
"Очень рада, что "Дрянные девчонки" снова вернутся в кинотеатры", — прокомментировала актриса и сценарист Тина Фей.
Она работала над подростковой комедией 2004 года, основанной на книге Розалинды Вайсман "Queen bees and wannabees" ("Королева улья или как выжить в мире девочек"), а после и бродвейской постановкой.
"Я провела шестнадцать лет с этими персонажами. Это моя вселенная Marvel, и я их очень люблю", — подчеркнула Фей.
В картине "Дрянные девчонки", с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс в главных ролях, рассказывается о группе вредных школьниц, борьбу которым объявляет отличница Кэйди (Лохан) и ее друзья.