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Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве
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РИА Новости

Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве

11:22 24.01.2020 (обновлено: 12:05 24.01.2020)
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© ДТП и ЧП Москва / Андрей ДьяковМужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
Мужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
© ДТП и ЧП Москва / Андрей Дьяков
Мужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила, что проверит информацию о невыплате зарплаты водителю фуры, перекрывавшему движение в центре города.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Водитель объяснил свои действия тем, что ему не выдают зарплату, поэтому он не уедет, пока этот вопрос не будет решен. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили РИА Новости, что движение по этой улице уже восстановлено.
"Он должен был к нам обратиться. Поскольку мы работаем и с такими постановочными вопросами СМИ, то, конечно, сейчас будем смотреть - московское ли это предприятие, которое не выплачивает зарплату. Мы этим занимаемся, поэтому, если предприятие московское, то будем заниматься этим вопросом", - заявила РИА Новости Потяева.
Как сообщили РИА Новости в ЦОДД, "фуру с дороги убрали, движение транспорта было перекрыто не более получаса, движение полностью открыто в 9.32 (мск)".
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22 января 2019, 15:54
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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