Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Водитель объяснил свои действия тем, что ему не выдают зарплату, поэтому он не уедет, пока этот вопрос не будет решен. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили РИА Новости, что движение по этой улице уже восстановлено.