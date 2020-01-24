Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

"Нужно отдать ему должное, в этом случае он говорит правду. Ведь до него никто в этом не признавался. <…> Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать".

Тиль Швайгер родился 19 декабря 1963 года в городе Фрайбург-им-Брайсгау. В 1997 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за роль в фильме Томаса Яна "Достучаться до небес". Актер также снимался в картинах "Бесславные ублюдки", "Красный Барон" и "В одну сторону". Кроме того, он снял несколько фильмов с собой в главной роли, в том числе "Босиком по мостовой", "Красавчик" и "Мед в голове".