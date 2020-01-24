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Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
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РИА Новости

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

11:22 24.01.2020
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкАктер Тиль Швайгер
Актер Тиль Швайгер
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
Актер Тиль Швайгер. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Актер выразил мнение, что сформулированный президентом США принцип "Америка превыше всего" отражает позицию политических элит страны, которой они придерживаются в течение многих лет.
"Нужно отдать ему должное, в этом случае он говорит правду. Ведь до него никто в этом не признавался. <…> Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать".
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер
По его словам, американские правительства всегда стремились помешать сближению Германии и России, поскольку видели в нем угрозу.
Тиль Швайгер родился 19 декабря 1963 года в городе Фрайбург-им-Брайсгау. В 1997 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за роль в фильме Томаса Яна "Достучаться до небес". Актер также снимался в картинах "Бесславные ублюдки", "Красный Барон" и "В одну сторону". Кроме того, он снял несколько фильмов с собой в главной роли, в том числе "Босиком по мостовой", "Красавчик" и "Мед в голове".
Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер
11 сентября 2017, 16:12
Тиль Швайгер объяснил, почему Германии ближе Россия, а не США
35943123
Обсудить 14
Тиль ШвайгерДональд ТрампГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодец, Тиль!!! 💪
24 января, 11:29
antyxa1979
2810000
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