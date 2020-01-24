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В Турции задержали 40 полицейских по делу о попытке госпереворота
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РИА Новости

В Турции задержали 40 полицейских по делу о попытке госпереворота

11:21 24.01.2020
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© РИА НовостиЗдание суда в Анкаре
Здание суда в Анкаре
© РИА Новости
Здание суда в Анкаре. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности Анкары провели масштабную операцию по задержанию 40 полицейских, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году и участии в противозаконной тайной организации, сообщает агентство Anadolu.
Среди сорока задержанных – четверо бывших высоких полицейских чинов. Все они подозреваются в участии в организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство.
Задержания проводились в Анкаре, Конье, Газиантепе, Кайсери, Адыямане, Адане, Трабзоне, Йозгате и Бурсе. Все задержанные будут доставлены в Анкару.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
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Попытка военного переворота в ТурцииФетхуллах ГюленТурцияВ мире
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