В аэропорту Астрахани усилили санитарный контроль из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Санитарно-карантинный контроль усилили в аэропорту Санитарно-карантинный контроль усилили в аэропорту Астрахани для профилактики распространения коронавируса, жителям региона рекомендовано временно воздержаться от поездок в КНР , сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Астраханской области.

"Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска аэропорта Астрахань. Досматриваются все зарубежные рейсы, кроме евразийского союза", - сказал он, уточнив, что ранее досматривались лишь рейсы, прибывающие из стран, эндемичных по особо опасным инфекциям.

"Пассажирам проводится термометрия, анкетирование, опрос", - сказал представитель управления. В случае подозрения на вирус, будут предприниматься дополнительные меры по изоляции и осмотру контактных лиц, добавил он.

Кроме того, по словам собеседника, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Астраханской области в турагентства и министерство туризма региона направлены рекомендации временно ограничить поездки в Китай, особенно отказаться от детских туров.