В аэропорту Астрахани усилили санитарный контроль из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Санитарно-карантинный контроль усилили в аэропорту Астрахани для профилактики распространения коронавируса, жителям региона рекомендовано временно воздержаться от поездок в КНР, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Астраханской области.
"Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска аэропорта Астрахань. Досматриваются все зарубежные рейсы, кроме евразийского союза", - сказал он, уточнив, что ранее досматривались лишь рейсы, прибывающие из стран, эндемичных по особо опасным инфекциям.
"Пассажирам проводится термометрия, анкетирование, опрос", - сказал представитель управления. В случае подозрения на вирус, будут предприниматься дополнительные меры по изоляции и осмотру контактных лиц, добавил он.
Кроме того, по словам собеседника, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Астраханской области в турагентства и министерство туризма региона направлены рекомендации временно ограничить поездки в Китай, особенно отказаться от детских туров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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