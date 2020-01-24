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Туризм
2020-01-24T11:44+0300
https://ria.ru/20200124/1563816531.html
Спасатели спешат на помощь российскому туристу в горах Армении
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РИА Новости

Спасатели спешат на помощь российскому туристу в горах Армении

11:44 24.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТатевский монастырь в Сюникской области Армении
Татевский монастырь в Сюникской области Армении
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Группа спасателей направилась на помощь российским туристам, ушедшим в поход в горный район Гегаркуникской области Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС страны.
"Двадцать четвертого января на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал, что в Гегаркуникской области в 13 километрах от села Ншхар группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь. Самочувствие одного из них ухудшилось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным службы, на место отправился отряд спасателей на гусеничном вездеходе.
Другие подробности не приводятся.
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