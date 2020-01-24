Спасатели спешат на помощь российскому туристу в горах Армении

ЕРЕВАН, 24 янв – РИА Новости. Группа спасателей направилась на помощь российским туристам, ушедшим в поход в горный район Гегаркуникской области Армении, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС страны.

"Двадцать четвертого января на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал, что в Гегаркуникской области в 13 километрах от села Ншхар группе из шести российских туристов, отправившихся в поход, требуется помощь. Самочувствие одного из них ухудшилось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.