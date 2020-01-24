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Финал олимпиады "Я – профессионал" соберет студентов более 600 вузов
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РИА Новости

Финал олимпиады "Я – профессионал" соберет студентов более 600 вузов

11:17 24.01.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Старт финала олимпиады "Я – профессионал"
Старт финала олимпиады Я – профессионал
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В финальном, очном, этапе олимпиады "Я – профессионал", который стартует 25 января, примут участие более 27 тысяч студентов, успешно справившихся с заданиями отборочного онлайн-этапа проекта, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
"Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап.
"В числе финалистов третьего сезона олимпиады – представители более 600 российских вузов и их филиалов. Это студенты из всех федеральных округов. На очном этапе им предстоит решить практико-ориентированные задачи и показать будущим работодателям свои профессиональные способности. В числе разработчиков заданий есть компании, которые смогут предложить победителям возможность пройти у них стажировку", – приводится в сообщении комментарий руководителя проекта "Я – профессионал" Валерии Касамары.
В этом году очные состязания пройдут на площадках вузов 50 городов. Испытания по 68 направлениям олимпиады будут проходить в течение полутора месяцев.
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В тройку вузов-лидеров по числу студентов, прошедших в финальный этап олимпиады, вошли ВШЭ, Сеченовский университет и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.
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Валерия КасамараРоссияОбразование - Общество
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