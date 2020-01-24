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Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае
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РИА Новости

Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае

11:07 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье, где планируется строительство предприятия по переработке и фасовке риса и сои, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением в границы ТОР "Михайловский" включены восемь земельных участков, на которых потенциальным резидентом ТОР "Михайловский" ООО "Дальселькор" планируется реализация инвестиционного проекта, направленного на строительство предприятия по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, расширение ТОР "Михайловский" привлечет более 3,26 миллиарда рублей частных инвестиций, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2029 года составят более 410,6 миллиона рублей.
Минвостокразвития в декабре опубликовало проект постановления, в котором предлагало расширить границы ТОР "Михайловский" для реализации второго этапа агрофермы для выращивания сельскохозяйственных культур "Легендагро Приморье". Как отмечалось в документе, проект "Легендагро Приморье" инициирован китайской компанией JoyvioBeidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA).
Планировалось, что на территории будет построен завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн, а также приобретен парк зерновозов и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщала пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока. Тогда сообщалось, что общая стоимость проекта составит 9,7 миллиарда рублей, а его реализация даст региону до 980 новых рабочих мест.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
16 декабря 2019, 14:32
Мутко: ТОР в Тулуне получит 1,3 млрд рублей инвестиций за 2,5 года
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Дальний ВостокРоссияПриморский крайЭкономика
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