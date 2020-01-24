В Крыму ищут грабителя, который при налете подвернул ногу

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек в маске и с предметом, похожим на обрез, заходит в магазин, заставляя посетителей лечь на пол. Затем он несколько раз бьет ногой в дверь, ведущую в кассу, при этом повреждает ногу. После этого преступник стреляет в запертую дверь и, хромая, уходит, ничего не взяв. В комментариях его назвали "неудачником года".