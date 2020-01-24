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В Крыму ищут грабителя, который при налете подвернул ногу
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РИА Новости

В Крыму ищут грабителя, который при налете подвернул ногу

11:05 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Полиция Крыма ищет преступника, попытка которого ограбить магазин закончилась неудачно: он подвернул ногу и не смог ничего вынести, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек в маске и с предметом, похожим на обрез, заходит в магазин, заставляя посетителей лечь на пол. Затем он несколько раз бьет ногой в дверь, ведущую в кассу, при этом повреждает ногу. После этого преступник стреляет в запертую дверь и, хромая, уходит, ничего не взяв. В комментариях его назвали "неудачником года".
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"Вечером около 20.00 в Симферополе была совершена попытка ограбления одного из магазинов. Злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Сейчас проводятся мероприятия на установление и задержание лица", - заявили в ГУ МВД.
Полиция изучает обстоятельства происшествия, в том числе выясняет, какое оружие применил злоумышленник.
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КрымПроисшествия
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