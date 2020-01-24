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В аэропорту Перми усилили пограничный контроль из-за коронавируса
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РИА Новости

В аэропорту Перми усилили пограничный контроль из-за коронавируса

11:02 24.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино". Архивное фото
УФА, 24 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Пермского края усилило контроль в пункте пропуска через границу в аэропорту Перми из-за эпидемии коронавируса в Китае, сообщили в надзорном ведомстве.
"Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в связи с эпидемической ситуацией, сложившейся в КНР по заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации "Пермь (Большое Савино)", приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира", - сообщает пермское управление Роспотребнадзора.
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По данным ведомства, санитары с 1 января досмотрели 36 рейсов, прибывших из-за рубежа, из них четыре - с китайского острова Хайнань. "Число досмотренных лиц – более 6,5 тысячи, из них прилетевших из Китая - 1,3 тысячи человек", - говорится в сообщении. Краевое управление рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
В пресс–службе ведомства РИА Новости сообщили, что санитары проверяют приезжающих в аэропорт тепловизорами. "В аэропорту организована круглосуточная работа наших сотрудников. Из Китая в Пермь самолеты прилетают по четвергам", - заявили агентству в управлении Роспотребнадзора края.
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Ранее в салоне самолета рейса Санья – Пермь был обнаружен пассажир с высокой температурой, санитары осмотрели его в аэропорту "Большое Савино" и выяснили, что это всего лишь простуда.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаБольшое Савино (аэропорт)Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорПермьУханьПермский край
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