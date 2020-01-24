В аэропорту Перми усилили пограничный контроль из-за коронавируса

"Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в связи с эпидемической ситуацией, сложившейся в КНР по заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации "Пермь (Большое Савино)", приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира", - сообщает пермское управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, санитары с 1 января досмотрели 36 рейсов, прибывших из-за рубежа, из них четыре - с китайского острова Хайнань. "Число досмотренных лиц – более 6,5 тысячи, из них прилетевших из Китая - 1,3 тысячи человек", - говорится в сообщении. Краевое управление рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

В пресс–службе ведомства РИА Новости сообщили, что санитары проверяют приезжающих в аэропорт тепловизорами. "В аэропорту организована круглосуточная работа наших сотрудников. Из Китая в Пермь самолеты прилетают по четвергам", - заявили агентству в управлении Роспотребнадзора края.

Ранее в салоне самолета рейса Санья – Пермь был обнаружен пассажир с высокой температурой, санитары осмотрели его в аэропорту "Большое Савино" и выяснили, что это всего лишь простуда.