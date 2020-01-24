Красноярский минздрав опроверг данные об онкозаболеваниях у младенцев

"Мы внимательно проанализировали эту ситуацию. Разговор идет о редких заболеваниях. Какого-то существенного подъема заболеваний в раннем возрасте или врожденных заболеваний лейкозов у детей ни в Красноярском крае, ни в России, ни в мире не происходит... Что касается края и рождения ребятишек с врожденными заболеваниями крови – такое было и раньше. Такое не впервые. Если заболевание и появляется, то оно появляется до года обычно. Мы имеем среднестатистический уровень в России. Когда-то рождается по одному такому ребенку, когда-то два, три", - сказал Немик журналистам.