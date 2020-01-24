Красноярский минздрав опроверг данные об онкозаболеваниях у младенцев

КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик отверг данные о существенном росте заболеваний онкологией у новорожденных: число случаев не превышает среднероссийскую статистику.
Ранее ряд сибирских СМИ написали, что в краевом минздраве якобы заявили, что в 2019 году в регионе родились трое детей с врожденной лейкемией, такого раньше в крае не было.
"Мы внимательно проанализировали эту ситуацию. Разговор идет о редких заболеваниях. Какого-то существенного подъема заболеваний в раннем возрасте или врожденных заболеваний лейкозов у детей ни в Красноярском крае, ни в России, ни в мире не происходит... Что касается края и рождения ребятишек с врожденными заболеваниями крови – такое было и раньше. Такое не впервые. Если заболевание и появляется, то оно появляется до года обычно. Мы имеем среднестатистический уровень в России. Когда-то рождается по одному такому ребенку, когда-то два, три", - сказал Немик журналистам.
Он отметил, что медики научились хорошо лечить такие заболевания. Примерно в 80% случаев есть возможность излечения, ранее было только 20%. По словам министра, возникновение заболеваний зависит от множества факторов, в том числе от поведения матери и перенесенных заболеваний в период беременности.
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