СМИ: индонезийские аэропорты усилили контроль из-за коронавируса

Принадлежащая государству компания Angkasa Pura заявила, что все международные аэропорты, которыми она управляет, установили специальные сканеры для измерения температуры пассажиров. Особое внимание компания уделяет аэропортам на Бали и в Манадо, потому что в прошлом году там было зафиксировано рекордное количество туристов из Китая.

"В преддверии Китайского Нового года на Бали и в Манадо число китайских туристов, вероятно, увеличится, поэтому нам нужно повысить меры предосторожности", - заявил представитель компании Фаик Фахми.

Ранее власти Индонезии зафиксировали один предполагаемый случай заражения коронавирусом из Уханя. Сотрудника китайской компании Huawei, у которого подозревали заболевание, госпитализировали с температурой. Однако, как заявил министр здравоохранения страны Тераван Агус Путранто, у мужчины обнаружился не вирус из Уханя, а ОРВИ.

Как отмечает издание, индонезийские авиакомпании Sriwijaya Air и Lion Air отменили ежедневные рейсы в Ухань после предупреждения для пилотов о временном закрытии городского аэропорта. Как заявило министерство транспорта Индонезии, все рейсы, следующие в Ухань, временно будут перенаправлены в другие города КНР.