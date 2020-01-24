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СМИ: индонезийские аэропорты усилили контроль из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ: индонезийские аэропорты усилили контроль из-за коронавируса

11:00 24.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Аэропорты на индонезийском острове Бали и в городе Манадо в преддверии Китайского Нового года усилили осмотр пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в связи с распространением нового типа коронавируса, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает газета Jakarta Post.
Принадлежащая государству компания Angkasa Pura заявила, что все международные аэропорты, которыми она управляет, установили специальные сканеры для измерения температуры пассажиров. Особое внимание компания уделяет аэропортам на Бали и в Манадо, потому что в прошлом году там было зафиксировано рекордное количество туристов из Китая.
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"В преддверии Китайского Нового года на Бали и в Манадо число китайских туристов, вероятно, увеличится, поэтому нам нужно повысить меры предосторожности", - заявил представитель компании Фаик Фахми.
Ранее власти Индонезии зафиксировали один предполагаемый случай заражения коронавирусом из Уханя. Сотрудника китайской компании Huawei, у которого подозревали заболевание, госпитализировали с температурой. Однако, как заявил министр здравоохранения страны Тераван Агус Путранто, у мужчины обнаружился не вирус из Уханя, а ОРВИ.
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Как отмечает издание, индонезийские авиакомпании Sriwijaya Air и Lion Air отменили ежедневные рейсы в Ухань после предупреждения для пилотов о временном закрытии городского аэропорта. Как заявило министерство транспорта Индонезии, все рейсы, следующие в Ухань, временно будут перенаправлены в другие города КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыБали (остров)МанадоКитайУханьИндонезияВ мире
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