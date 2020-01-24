За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню "Everything I wanted", в котором снялась вместе с братом Финнеасом, автором большинства ее хитов, в том числе и этого.

Рано утром они едут на пляж. Но вместо того, чтобы встречать рассвет, Билли нажимает на педаль газа и ныряет в океан. Но герои не тонут: они продолжают движение, только теперь под водой.

За несколько часов видео, режиссером которого выступила Айлиш, набрало более пяти миллионов просмотров и почти миллион лайков.

"Это лучшая песня, которую создала Билли", — написала @Rayna Mae.

"Композиция заставила меня осознать, что нужно всегда оставаться со своим другом", — подчеркнул @heyy harveyy.