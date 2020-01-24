Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-24T11:58+0300
https://ria.ru/20200124/1563815447.html
За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/51/1563815135_95:0:2011:1078_1036x0_80_0_0_21c879b583c9a12575527e954c48fee8.jpg
РИА Новости

За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков

11:58 24.01.2020
619
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню "Everything I wanted", в котором снялась вместе с братом Финнеасом, автором большинства ее хитов, в том числе и этого.
Рано утром они едут на пляж. Но вместо того, чтобы встречать рассвет, Билли нажимает на педаль газа и ныряет в океан. Но герои не тонут: они продолжают движение, только теперь под водой.
За несколько часов видео, режиссером которого выступила Айлиш, набрало более пяти миллионов просмотров и почти миллион лайков.
"Это лучшая песня, которую создала Билли", — написала @Rayna Mae.
"Композиция заставила меня осознать, что нужно всегда оставаться со своим другом", — подчеркнул @heyy harveyy.
"Данная работа — настоящее искусство", — прокомментировала @Sonia's Way.
Американская певица Билли Айлиш
14 января, 19:51Культура
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
312036
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Люди в защитных масках в Китае
В Финляндии заподозрили коронавирус у двух китайских туристов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омской области двое мужчин с битой напали на шесть человек
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Граната
У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Выступление группы ТАТУ
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи
Так в представлении художника выглядят взрывы сверхновых первых массивных звезд, в результате которых сформировалась звезда J0815+4729
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния