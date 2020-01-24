"Олдбой" и ещё пять фильмов про месть

20

Посмотрим «Олдбой» и ещё пять фильмов про месть

Любовь, смерть, деньги, потерянные годы, национальная гордость – причин для мести много. Киноэкран любит истории о мести и часто превращает их либо в кровавую драму, либо в ураганный экшен. Обзор пяти огненных фильмов про самое известное холодное блюдо.