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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-01-24T11:00+0300
https://ria.ru/20200124/1563815275.html
"Олдбой" и ещё пять фильмов про месть
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/52/1563815228_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_756667f470ac0559b64e93a9e642c4c8.jpg
РИА Новости

"Олдбой" и ещё пять фильмов про месть

11:00 24.01.2020
20
Посмотрим
«Олдбой» и ещё пять фильмов про месть
11:00
Любовь, смерть, деньги, потерянные годы, национальная гордость – причин для мести много. Киноэкран любит истории о мести и часто превращает их либо в кровавую драму, либо в ураганный экшен. Обзор пяти огненных фильмов про самое известное холодное блюдо.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:21 "Реванш"
3:59 "Коммивояжёр"
5:45 "Мюнхен"
7:18 "Девичий источник"
8:53 "Госпожа Кровавый Снег"
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