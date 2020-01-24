Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.
По его словам, документы на регистрацию подали в декабре, съезд запланирован на 1 марта. Возглавить новое движение должен его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.
10 января, 11:03Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
Предприниматели собираются участвовать в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем — и в выборах в Госдуму.
Как пояснил изданию близкий к Кремлю источник, в администрации президента знают о создании партии. Этот проект обсуждался с 2019 года, новое движение рассчитано на городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую можно "перехватить у протестной улицы".
29 октября 2019, 16:10Захар Прилепин создал общественное движение "За Правду"
За последнее время это третье политическое движение, которое создается известными людьми. В октябре писатель Захар Прилепин решил создать движение "За правду", в январе директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров объявил о создании "Партии прямой демократии".