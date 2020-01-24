Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T11:02+0300
https://ria.ru/20200124/1563815141.html
Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156381/51/1563815121_0:158:2000:1283_1036x0_80_0_0_300aebac9475b9278bf8a0d499abca35.jpg
РИА Новости

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

10:57 24.01.2020 (обновлено: 11:02 24.01.2020)
1047
© РИА Новости / Александр НатрускинПрезидент компании Faberlic Алексей Нечаев
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.
По его словам, документы на регистрацию подали в декабре, съезд запланирован на 1 марта. Возглавить новое движение должен его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.
Вячеслав Макаров
10 января, 11:03
Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
Предприниматели собираются участвовать в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем — и в выборах в Госдуму.
Как пояснил изданию близкий к Кремлю источник, в администрации президента знают о создании партии. Этот проект обсуждался с 2019 года, новое движение рассчитано на городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую можно "перехватить у протестной улицы".
Писатель Захар Прилепин
29 октября 2019, 16:10
Захар Прилепин создал общественное движение "За Правду"
За последнее время это третье политическое движение, которое создается известными людьми. В октябре писатель Захар Прилепин решил создать движение "За правду", в январе директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров объявил о создании "Партии прямой демократии".
4410011
Обсудить 0
Вячеслав Макаров (создатель World of Tanks)Захар ПрилепинПолитика
Рекомендуем
Выступление группы ТАТУ
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
Глава секты Ученики Христа Земфира Гайнуллина в зале суда
В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородского борца с коррупцией заподозрили во взяточничестве
Мужчина с помощью фуры перекрыл движение на улице Бауманская в Москве. 24 января 2020
Омбудсмен проверит инцидент с водителем, перекрывшим движение в Москве
Девушки сидят за компьютером в библиотеке
В Минкомсвязи опровергли данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Сотрудники ФСБ РФ нашли схрон с оружием и боеприпасами в Крыму
ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Так в представлении художника выглядят взрывы сверхновых первых массивных звезд, в результате которых сформировалась звезда J0815+4729
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украина начала "виртуальный реверс" газа из Польши
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния