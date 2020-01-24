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Туризм
2020-01-24T12:58+0300
https://ria.ru/20200124/1563815026.html
В российских заповедниках в этом году откроют полсотни новых экотроп
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/29/1563622984_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_c1ec33391e596503bd5753149b19b40a.jpg
РИА Новости

В российских заповедниках в этом году откроют полсотни новых экотроп

12:58 24.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристка на снегоступах в Лапландском заповеднике
Туристка на снегоступах в Лапландском заповеднике
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты проложат 50 новых экологических троп в охраняемых природных территориях России, говорится в сообщении Минприроды.
"По данным Росзаповедцентра Минприроды России, в 2020 году сеть федеральных ООПТ обогатится 50 новыми экомаршрутами, большинство из которых – тематические", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в текущем году намерены увеличить турпоток в заповедники на четыре миллиона посетителей.
Предполагается, что маршруты будут обустроены стоянками для привалов, базовыми лагерями для ночевок с палатками, мостами, лестницами, настилами в труднопроходимых местах, информационными стендами, обзорными площадками и навигацией.
Ведомство планирует в Верхне-Тазовском заповеднике (ЯНАО) открыть 17 новых гостевых домов, также они будут построены в Сайлюгемском нацпарке на Алтае. В Висимском заповеднике в Свердловской области должен заработать научный стационар, где будут размещаться как участники научных экспедиций, так и студенты, проходящие практику в заказнике, и группы юных натуралистов. На Чукотке, в заповеднике "Остров Врагнеля", предполагается открыть промысловый дом для приема любителей наблюдения за птицами (бердвотчинга).
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"В Кисловодском нацпарке (Ставропольский край) в 2020 году будет создан детский познавательный игровой комплекс и уличная тематическая площадка "Лукоморье", в Лапландском заповеднике в Мурманской области откроется познавательный интерактивный класс "Заповедная школа Лаппика", в национальном парке "Лосиный остров" (Московская область) будет создан веревочный городок, в нацпарке "Удэгейская легенда" в Приморье запланирован к реализации проект учебной экотропы для детей младшего и среднего возраста", - говорится в сообщении.
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