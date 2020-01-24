В российских заповедниках в этом году откроют полсотни новых экотроп

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты проложат 50 новых экологических троп в охраняемых природных территориях России, говорится в сообщении Минприроды.

"По данным Росзаповедцентра Минприроды России, в 2020 году сеть федеральных ООПТ обогатится 50 новыми экомаршрутами, большинство из которых – тематические", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в текущем году намерены увеличить турпоток в заповедники на четыре миллиона посетителей.

Предполагается, что маршруты будут обустроены стоянками для привалов, базовыми лагерями для ночевок с палатками, мостами, лестницами, настилами в труднопроходимых местах, информационными стендами, обзорными площадками и навигацией.

Ведомство планирует в Верхне-Тазовском заповеднике (ЯНАО) открыть 17 новых гостевых домов, также они будут построены в Сайлюгемском нацпарке на Алтае. В Висимском заповеднике в Свердловской области должен заработать научный стационар, где будут размещаться как участники научных экспедиций, так и студенты, проходящие практику в заказнике, и группы юных натуралистов. На Чукотке, в заповеднике "Остров Врагнеля", предполагается открыть промысловый дом для приема любителей наблюдения за птицами (бердвотчинга).

"В Кисловодском нацпарке (Ставропольский край) в 2020 году будет создан детский познавательный игровой комплекс и уличная тематическая площадка "Лукоморье", в Лапландском заповеднике в Мурманской области откроется познавательный интерактивный класс "Заповедная школа Лаппика", в национальном парке "Лосиный остров" (Московская область) будет создан веревочный городок, в нацпарке "Удэгейская легенда" в Приморье запланирован к реализации проект учебной экотропы для детей младшего и среднего возраста", - говорится в сообщении.