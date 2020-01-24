Источник сообщил, что запуск спутника "Меридиан-М" отложили на сутки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Запуск российского военного спутника связи "Меридиан-М", планировавшийся в пятницу с Запуск российского военного спутника связи "Меридиан-М", планировавшийся в пятницу с космодрома Плесецк , отложен на сутки по техническим причинам, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

Ранее американский специализированный сайт spaceflightnow.com сообщил, что запуск "Меридиана-М" ракетой-носителем "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" намечается на 24 января примерно в 14.00 мск. Это должен быть первый российский космический пуск года. В декабре командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко заявил, что в январе Минобороны РФ запустит с Плесецка спутник "Меридиан-М".

"Запуск по техническим причинам перенесен на резервную дату - 25 января", - сказал собеседник агентства.

Это подтвердили еще два источника. По их словам, проблема связана с работой стартового комплекса.

В 2006-2014 годах было запущено семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" на орбите составляет семь лет.

В 2019 году на орбиту был выведен модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре генеральный директор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М".