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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
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РИА Новости

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

10:47 24.01.2020 (обновлено: 13:18 24.01.2020)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсия. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ. Мера направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить.
Издание отмечает, что Минфин рассматривает еще один вариант, при котором НДФЛ может взиматься только на полученный инвестдоход. В министерстве уточнили, что "вопрос прорабатывается".
В октябре Центробанк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, согласно которому россияне смогут самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Присоединение к системе будет добровольным, а договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса определяется самостоятельно.
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пенсииЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
С положенных выплат еще и НДФЛ заплатить надо будет!!!! Называется - мои же деньги мне за деньги.
24 января, 11:03
Д Денис Хорошев
149700140
Ну-ну...гарантированный пенсионный обман.
24 января, 11:11
ИИИгорь Иванов
11320041
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