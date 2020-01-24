Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили " Известия " со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ. Мера направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить.

Издание отмечает, что Минфин рассматривает еще один вариант, при котором НДФЛ может взиматься только на полученный инвестдоход. В министерстве уточнили, что "вопрос прорабатывается".

В октябре Центробанк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, согласно которому россияне смогут самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.