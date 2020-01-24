Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T10:45+0300
https://ria.ru/20200124/1563814833.html
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1036x0_80_0_0_e7dc678a07855d24ed989f9fadea11ea.jpg
РИА Новости

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:45 24.01.2020
348
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 76 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:02
В МИД оценили процесс урегулирования конфликта в Донбассе
001023
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
Разведение сил в Донбассе
В ДНР заявили, что предоставили СММ ОБСЕ новые точки разведения сил
Пенсия
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Авиакатасторофа в Казани
В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани
Глава Заволжского района Наиль Юмакулов и житель Ульяновска Фарид Мефтахов, спасший трехлетнего мальчика из горящего дома
Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика из горящего дома
Татьяна Быковская
Источник: главу ростовского минздрава обвинили в превышении полномочий
Багдад
СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Магазин жуков
Жуки на любителя. Как искать редких насекомых и летать первым классом
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния