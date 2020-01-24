"Новогодний гала-концерт 2020" выйдет в кинотеатрах КНР

Фильм будет снят в формате сверхвысокой четкости 4K. Это первая в Китае попытка сочетания прямой трансляции ежегодного культурного праздника — новогоднего гала-концерта на телевидении и его показа в кинотеатрах страны. Лента будет переведена на четыре диалекта ханьского языка - кантонский, миньнаньский, чаошаньский, хакка, а также на монгольский, тибетский, уйгурский, казахский и корейский и некоторые иностранные языки для выпуска за рубеж.