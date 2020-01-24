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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-24T11:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563814738.html
"Новогодний гала-концерт 2020" выйдет в кинотеатрах КНР
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РИА Новости

"Новогодний гала-концерт 2020" выйдет в кинотеатрах КНР

11:01 24.01.2020
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© Фото : Медиакорпорация Китая"Новогодний гала-концерт 2020" выйдет в кинотеатрах КНР
Новогодний гала-концерт 2020 выйдет в кинотеатрах КНР
© Фото : Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая впервые появится в формате фильма.
Прямая трансляция шоу 24 января будет доступна на медиа-площадке нового поколения "Яншипинь", в информационном приложении CCTV News и других новых медиа. Затем запись события выйдет в китайский кинопрокат, сообщили в четверг на пресс-конференции в Пекине, в которой приняли участие заместитель главы Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и руководитель Государственной комиссии по национальным делам КНР.
Фильм будет снят в формате сверхвысокой четкости 4K. Это первая в Китае попытка сочетания прямой трансляции ежегодного культурного праздника — новогоднего гала-концерта на телевидении и его показа в кинотеатрах страны. Лента будет переведена на четыре диалекта ханьского языка - кантонский, миньнаньский, чаошаньский, хакка, а также на монгольский, тибетский, уйгурский, казахский и корейский и некоторые иностранные языки для выпуска за рубеж.
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
22 января, 12:10Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеШэнь ХайсюнКитай
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