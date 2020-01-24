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В аэропорту Благовещенска усилили контроль из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

В аэропорту Благовещенска усилили контроль из-за угрозы коронавируса

10:41 24.01.2020
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© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв - РИА Новости. Аэропорт Благовещенска сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля в своем международном секторе для профилактики распространения коронавируса.
Дополнительные меры приняты из-за введения в четверг в Приамурье режима повышенной готовности по профилактике коронавируса.
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"Наш пункт пропуска через госграницу Российской Федерации в международном секторе оснащен оборудованием тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа для обеззараживания воздуха в помещениях. Принимаются меры по дезинфекции помещений аэровокзала. На территории международного сектора будут транслироваться звуковые объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а также подготовлены памятки для пассажиров",- приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора аэропорта Благовещенска Анатолия Смирнова.
По словам Смирнова, для всех служб терминала международных авиалиний введен масочный режим, проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещения в пункте пропуска, прошла встреча с представителями авиакомпаний. "А также направлены письма в адрес руководства авиаперевозчиков, выполняющих международные рейсы, о необходимости ввести усиленный режим текущей дезинфекции воздушных судов с применением дезинфицирующих препаратов, обладающих вирулицидной активностью, разрешенных к применению в РФ", - сообщает аэропорт Благовещенска. Отмечается, что среди жителей Приамурья популярны туры в Таиланд, Вьетнам, Китай - это дополнительный риск распространения коронавируса.
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В четверг губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель местного Роспотребнадзора Ольга Курганова сообщила, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
Приамурье граничит с КНР по реке Амур, на китайский Новый год 25 января жители Китая возвращаются домой, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Роспотребнадзор рекомендует не посещать Китай без необходимости, особенно это касается детей и пожилых людей, жителям Приамурья рекомендуется носить медицинские маски, соблюдать личную гигиену, обрабатывать гаджеты, вовремя обращаться за врачебной помощью. В Приамурье также продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
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Распространение нового коронавирусаВасилий ОрловкоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайУханьБлаговещенск
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