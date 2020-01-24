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У прибывшей из Китая в Минск девушки не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У прибывшей из Китая в Минск девушки не обнаружили коронавирус

10:38 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В больнице. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Подозрения на коронавирус у прибывшей из Китая в Минск с недомоганиями девушки не подтвердись, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун.
Ранее россиянин, который с повышенной температурой прилетел в Санкт-Петербург из Китая, где разрастается вспышка нового вида коронавируса, и попал в больницу на обследование, сообщил, что аналогичные симптомы выявлены у его подруги, девушка госпитализирована в Минске. В четверг Бородун заявила, что у пациентки лабораторно подтвержден диагноз "грипп В средней степени тяжести", проводится исследование для "исключения наслоения коронавирусной инфекции". Пациентка находится в отдельном боксе Минской инфекционной больницы.
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"У нее просто грипп В, коронавирус не подтвердился ни у нее, ни у её парня (который проходит лечение в РФ – ред.)", - рассказала Бородун.
По словам пресс-секретаря, девушка по-прежнему находится в инфекционной больнице под наблюдением врачей. "Наши медики держат ситуацию на контроле и постоянно находятся на связи с коллегами из России и Китая, а также с представителями Всемирной организации здравоохранения", - уточнила собеседница агентства.
Ранее Минздрав Белоруссии сообщал, что медики отслеживают ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилили профилактические мероприятия по недопущению его распространения в республике и готовы при необходимости диагностировать возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ. При этом министр здравоохранения Владимир Караник подчеркивал, что белорусские медики "получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года - новый штамм, который был обнаружен в КНР".
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