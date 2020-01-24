В ДНР заявили, что предоставили СММ ОБСЕ новые точки разведения сил

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ предложения относительно трёх новых точек разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе , заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова . Она не уточнила, о каких именно точках идет речь.

"ДНР направила в адрес СММ ОБСЕ предложения по новым участкам разведения. Согласно достигнутой договоренности на прошедшем 16 января заседании контактной группы, Донецкой народной республикой были направлены в адрес СММ ОБСЕ предложения с указанием трех локаций, перечня соответствующих координат и карты-схемы потенциальных участков для разведения сил и средств",- приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она пояснила, что варианты были сформированы на основе предложений силовых ведомств с учетом интересов безопасности границ ДНР, в том числе, снижения напряженности на линии соприкосновения, с целью обеспечения максимальной безопасности мирных граждан. "Напомним, на прошлом заседании рабочей группы по вопросам безопасности контактной группы в Минске представители Киева не были готовы предоставить точные координаты своих вариантов локаций для новых участков разведения, что не позволило перейти к конкретному обсуждению",- сказала Никонорова.

Глава МИД ДНР выразила надежду, что Киев, также как и республики, выполнит свои обязательства в срок и на ближайшем заседании 29 января переговорщикам будет что обсуждать предметно и детально. "Кроме того, учитывая тот факт, что все три пилотных участка – районы Станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровское - были предложены украинской стороной, рассчитываем, что в этот раз предложения республик станут приоритетными для согласования",- отметила Никонорова.