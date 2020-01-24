В ДНР заявили, что предоставили СММ ОБСЕ новые точки разведения сил

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ предложения относительно трёх новых точек разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Она не уточнила, о каких именно точках идет речь.
"ДНР направила в адрес СММ ОБСЕ предложения по новым участкам разведения. Согласно достигнутой договоренности на прошедшем 16 января заседании контактной группы, Донецкой народной республикой были направлены в адрес СММ ОБСЕ предложения с указанием трех локаций, перечня соответствующих координат и карты-схемы потенциальных участков для разведения сил и средств",- приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она пояснила, что варианты были сформированы на основе предложений силовых ведомств с учетом интересов безопасности границ ДНР, в том числе, снижения напряженности на линии соприкосновения, с целью обеспечения максимальной безопасности мирных граждан. "Напомним, на прошлом заседании рабочей группы по вопросам безопасности контактной группы в Минске представители Киева не были готовы предоставить точные координаты своих вариантов локаций для новых участков разведения, что не позволило перейти к конкретному обсуждению",- сказала Никонорова.
Глава МИД ДНР выразила надежду, что Киев, также как и республики, выполнит свои обязательства в срок и на ближайшем заседании 29 января переговорщикам будет что обсуждать предметно и детально. "Кроме того, учитывая тот факт, что все три пилотных участка – районы Станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровское - были предложены украинской стороной, рассчитываем, что в этот раз предложения республик станут приоритетными для согласования",- отметила Никонорова.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения