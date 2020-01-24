ВОЗ рекомендовала Китаю усилить меры эпиднадзора по всей стране

Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине. Архивное фото

Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине

Селекторное совещание Чрезвычайного комитета ВОЗ в рамках Международных медико-санитарных правил по пневмонии, вызванной новым коронавирусом, состоялось 22-23 января 2020 года c участием Роспотребнадзора.

"Для Китайской Народной Республики усилить меры эпиднадзора и активного выявления случаев по всему Китаю, особенно во время празднования китайского Нового года",- говорится в сообщении.

Кроме того, КНР рекомендовано усилить меры общественного здравоохранения для сдерживания текущей вспышки и смягчения ее последствий, а также сотрудничать с ВОЗ и партнерами для проведения расследований для понимания эпидемиологии и развития этой вспышки, включая проведение конкретных исследований по установлению источника появления нового коронавируса, отметили в пресс-службе.

"Проводить скрининг при выезде в международных аэропортах и портах в затронутых провинциях с целью раннего выявления путешественников с наличием симптомов заболевания для их дальнейшей оценки и лечения, при этом сводя к минимуму создание помех для международного сообщения",- уточняется в рекомендациях.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.