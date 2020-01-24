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ВОЗ рекомендовала Китаю усилить меры эпиднадзора по всей стране
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РИА Новости

ВОЗ рекомендовала Китаю усилить меры эпиднадзора по всей стране

10:31 24.01.2020 (обновлено: 10:41 24.01.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рекомендует Китайской Народной Республике усилить меры эпиднадзора по всей стране, особенно во время празднования китайского нового года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Селекторное совещание Чрезвычайного комитета ВОЗ в рамках Международных медико-санитарных правил по пневмонии, вызванной новым коронавирусом, состоялось 22-23 января 2020 года c участием Роспотребнадзора.
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"Для Китайской Народной Республики усилить меры эпиднадзора и активного выявления случаев по всему Китаю, особенно во время празднования китайского Нового года",- говорится в сообщении.
Кроме того, КНР рекомендовано усилить меры общественного здравоохранения для сдерживания текущей вспышки и смягчения ее последствий, а также сотрудничать с ВОЗ и партнерами для проведения расследований для понимания эпидемиологии и развития этой вспышки, включая проведение конкретных исследований по установлению источника появления нового коронавируса, отметили в пресс-службе.
"Проводить скрининг при выезде в международных аэропортах и портах в затронутых провинциях с целью раннего выявления путешественников с наличием симптомов заболевания для их дальнейшей оценки и лечения, при этом сводя к минимуму создание помех для международного сообщения",- уточняется в рекомендациях.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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