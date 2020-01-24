Рукопись Высоцкого с правками продали на торгах за 700 тысяч рублей

"Черновая рукопись В. Высоцкого "Палач" выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика: в представленном варианте редакция "Палача" начинается строкой "Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен..." (в окончательный вариант не вошла). При этом строка "Когда я об стену разбил лицо и члены...", которая является первой в окончательном варианте, в нашей редакции находится в середине текста", - отмечается в описании лота.