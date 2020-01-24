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Культура
2020-01-24T10:22+0300
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Рукопись Высоцкого с правками продали на торгах за 700 тысяч рублей
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РИА Новости

Рукопись Высоцкого с правками продали на торгах за 700 тысяч рублей

10:22 24.01.2020
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкВладимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
© РИА Новости / Галина Кмит
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Владимир Высоцкий. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Черновая рукопись песни "Палач" Владимира Высоцкого с многочисленными авторскими правками продана на торгах в Москве за 700 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
Торги в "Литфонде" прошли накануне, эстимейт лота составлял 500 тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧерновая рукопись Владимира Высоцкого "Палач"
Черновая рукопись Владимира Высоцкого Палач
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Черновая рукопись Владимира Высоцкого "Палач"
"Черновая рукопись В. Высоцкого "Палач" выполнена черными чернилами, с многочисленными авторскими правками. Текст существенно отличается от окончательного варианта и известного черновика: в представленном варианте редакция "Палача" начинается строкой "Я в тот момент был весь кровав, взъярен и страшен..." (в окончательный вариант не вошла). При этом строка "Когда я об стену разбил лицо и члены...", которая является первой в окончательном варианте, в нашей редакции находится в середине текста", - отмечается в описании лота.
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КультураАукционный дом "Литфонд"Владимир Высоцкий (автор песен)Москва
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