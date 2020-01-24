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СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия
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РИА Новости

СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия

10:14 24.01.2020
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© AP PhotoБагдад
Багдад
© AP Photo
Багдад. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Демонстрация против американского присутствия проходит в пятницу в иракской столице Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria.
По сообщению телеканала, крупная демонстрация началась в пятницу утром в районе аль-Джадрия в центре Багдада. Отмечается, что демонстранты, протестующие против американского присутствия на территории Ирака, несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.
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Телеканал подчеркивает, что ранее влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, являющийся одним из лидеров блока "Саирун" в иракском парламенте, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране.
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
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Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.
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