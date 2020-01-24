СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Демонстрация против американского присутствия проходит в пятницу в иракской столице Демонстрация против американского присутствия проходит в пятницу в иракской столице Багдаде , сообщает телеканал Al-Sumaria

По сообщению телеканала, крупная демонстрация началась в пятницу утром в районе аль-Джадрия в центре Багдада. Отмечается, что демонстранты, протестующие против американского присутствия на территории Ирака, несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.

Телеканал подчеркивает, что ранее влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, являющийся одним из лидеров блока "Саирун" в иракском парламенте, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.