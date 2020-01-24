Закрывшие сессию на "отлично" студенты получат подарки от метро Москвы

"Столичный метрополитен в Татьянин день проведет праздничную акцию для студентов-отличников. Учащимся вузов вручат подарки с символикой московского метро. Акция будет проходить 25 января",- говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения подарка необходимо будет показать сотруднику на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская" и "Комсомольская" зачетную книжку, в которой за последнюю сессию по всем предметам стоят оценки "отлично".

"Молодым людям вручат флеш-накопители, письменные принадлежности, а также подушки, которые по замыслу организаторов акции помогут студентам погрузиться в заслуженный крепкий сон на каникулах. Количество подарков ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция начнется в 10.00 и продлится до тех пор, пока не закончатся подарки.