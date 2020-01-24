В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.