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В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

09:58 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуации столичных судов продолжаются в пятницу после сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.
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Вчера, 10:59
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Эвакуированы Чертановский, Солнцевский, Щербинский, Пресненский, Гагаринский, Савеловский, Останкинский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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