В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуации столичных судов продолжаются в пятницу после сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.
Эвакуированы Чертановский, Солнцевский, Щербинский, Пресненский, Гагаринский, Савеловский, Останкинский суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.