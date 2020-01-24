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Культура
2020-01-24T10:00+0300
https://ria.ru/20200124/1563812854.html
Владимир Толстой остался советником президента по вопросам культуры
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РИА Новости

Владимир Толстой остался советником президента по вопросам культуры

09:56 24.01.2020 (обновлено: 10:00 24.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что остается в своей должности после назначения экс-министра культуры РФ Владимира Мединского помощником главы государства.
Президент России Владимир Путин назначил Мединского, который ранее был министром культуры РФ, помощником президента РФ. Советником президента по культуре также является Владимир Толстой.
"Пока остаюсь", - сказал Толстой РИА Новости, отвечая на вопрос, продолжит ли он занимать эту должность.
Ранее президент России Владимир Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
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КультураВладимир ТолстойАдминистрация президента РоссииВладимир ПутинРоссияПолитика
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