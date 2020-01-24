Владимир Толстой остался советником президента по вопросам культуры

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что остается в своей должности после назначения экс-министра культуры РФ Владимира Мединского помощником главы государства.
Президент России Владимир Путин назначил Мединского, который ранее был министром культуры РФ, помощником президента РФ. Советником президента по культуре также является Владимир Толстой.
"Пока остаюсь", - сказал Толстой РИА Новости, отвечая на вопрос, продолжит ли он занимать эту должность.
Ранее президент России Владимир Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову.
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