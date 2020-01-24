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В Пекине ввели наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

В Пекине ввели наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

09:56 24.01.2020 (обновлено: 10:16 24.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongПекин, Китай
Пекин, Китай
© REUTERS / Aly Song
Пекин, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в Пекине в связи с распространением нового типа коронавируса, заявил в пятницу глава комитета по делам здравоохранения Пекина Лэй Хайчао.
"По состоянию на 14.00 (9.00 мск) в Пекине зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось. В настоящее время, в Пекине уже введен "I" уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - заявил на пресс-конференции Лэй Хайчао.
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Ранее аналогичный режим был введен в провинции Хубэй, в которой находится очаг вируса.
Как правило, "I" уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
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