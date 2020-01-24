В Пекине ввели наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

"По состоянию на 14.00 (9.00 мск) в Пекине зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось. В настоящее время, в Пекине уже введен "I" уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - заявил на пресс-конференции Лэй Хайчао.