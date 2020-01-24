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В Финляндии заподозрили коронавирус у двух китайских туристов
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РИА Новости

В Финляндии заподозрили коронавирус у двух китайских туристов

09:54 24.01.2020 (обновлено: 10:19 24.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках в Китае
Люди в защитных масках в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках в Китае
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв - РИА Новости. Два китайских путешественника из китайского города Ухань госпитализированы в финском городе Ивало с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае скончались более 20 человек, сообщает в пятницу финская государственная телерадиокомпания YLE.
"Двое китайцев, прибывших из Ухани, вчера вечером обратились за помощью в Центр здравоохранения Ивало по поводу симптомов гриппа. У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа", - рассказал руководитель инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броас.
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Уточняется, что китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии, куда прибыла из Норвегии.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
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