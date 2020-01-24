В Финляндии заподозрили коронавирус у двух китайских туристов

"Двое китайцев, прибывших из Ухани, вчера вечером обратились за помощью в Центр здравоохранения Ивало по поводу симптомов гриппа. У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа", - рассказал руководитель инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броас.

Уточняется, что китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии, куда прибыла из Норвегии.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.