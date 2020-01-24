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РИА Наука
2020-01-24T12:14+0300
https://ria.ru/20200124/1563812672.html
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
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РИА Новости

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

09:54 24.01.2020 (обновлено: 12:14 24.01.2020)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад. Результаты их исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.
У мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере.
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1 июля 2019, 16:27РИА Наука
В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
Ее соединили с искусственной гортанью и динамиком и записали получившийся звук: нечто среднее между "а" и "э". На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.
Несьямун — одна из самых известных и хорошо сохранившихся мумий, которая находится на территории Великобритании (в музее Лидса). Саркофаг с останками жреца нашли на раскопках храма бога Амона в Египте.
Священнослужитель жил во времена Рамзеса XI и умер в возрасте примерно 50 лет. На его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему дар речи.
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РИА НаукаВеликобританияЕгипет
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