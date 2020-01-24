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Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса

09:49 24.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПарк развлечений "Диснейленд"
Парк развлечений Диснейленд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Парк развлечений "Диснейленд". Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland объявил, что с 25 января временно приостанавливает работу в связи с распространением нового типа коронавируса в стране.
"В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников, ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года", - говорится в опубликованном заявлении.
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
09:26
В КНР в связи со вспышкой нового коронавируса закрыли десять городов
Сообщается, что администрация парка находится в тесном контакте с местным правительством и объявит о дате возобновления работы после подтверждения.
Компания вернет всем клиентам деньги за купленные билеты.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
08:00
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
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DisneylandКитайУханьШанхайВ мире
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