Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса

"В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников, ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года", - говорится в опубликованном заявлении.