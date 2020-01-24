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Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента
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РИА Новости

Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

09:40 24.01.2020 (обновлено: 10:41 24.01.2020)
10431
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.
Ранее у главы кремлевского аппарата Антона Вайно было два первых заместителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко) и два заместителя (Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко).
Сегодня специальным документом число замов увеличилось до трех и новое кресло получил Козак, занимавший в прошлом правительстве должность вице-премьера.
Все указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступают в силу со дня подписания.
На прошлой неделе кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку, новое правительство возглавил Михаил Мишустин.
Дмитрий Козак
10:39
Биография Дмитрия Козака
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Обсудить 23
Антон ВайноМихаил МишустинДмитрий МедведевВладимир ПутинДмитрий КозакРоссияПолитика
Популярные комментарии
А вы, друзья, как ни садитесь.......
24 января, 09:42
ЛКЛысый Кучерявый
4511105
Десятилетиями одни и те же лица. При чем успеха нет, а они сидят , только кресла меняют .
24 января, 09:56
freizdorf
2710103
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