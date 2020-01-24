Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.
Ранее у главы кремлевского аппарата Антона Вайно было два первых заместителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко) и два заместителя (Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко).
Сегодня специальным документом число замов увеличилось до трех и новое кресло получил Козак, занимавший в прошлом правительстве должность вице-премьера.
Все указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступают в силу со дня подписания.
На прошлой неделе кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку, новое правительство возглавил Михаил Мишустин.