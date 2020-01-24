Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации... изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации" словами "три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.