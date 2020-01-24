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Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации
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РИА Новости

Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации

09:36 24.01.2020 (обновлено: 09:42 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации... изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации" словами "три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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Администрация президента РоссииВладимир ПутинРоссияПолитика
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