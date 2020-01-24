Китай опубликовал снимок нового коронавируса

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.

Отмечается, что это сделано в рамках мер по профилактике и контролю за распространением заболевания. Снимок мгновенно распространился по всем СМИ и соцсетям.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.