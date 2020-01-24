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В Азове загорелся цех по производству вафель
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РИА Новости

В Азове загорелся цех по производству вафель

09:34 24.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Цех по производству вафель загорелся в городе Азове Ростовской области, пожар уже локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
"В 08.34 мск поступило сообщение о загорании в цеху по производству вафель ООО ПКФ "Проксима" на Кагальницком шоссе, 7", - сказал представитель ГУМЧС.
По его словам, площадь пожара - 20 квадратных метров, общая площадь здания 300 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 26 человек. Информации о пострадавших не поступало.
"В 9.11 мск пожар локализован", - отметил представитель ведомства. Огонь тушат 40 человек и более 10 единиц техники.
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АзовРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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