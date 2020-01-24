В Азове загорелся цех по производству вафель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв – РИА Новости. Цех по производству вафель загорелся в городе Азове Ростовской области, пожар уже локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
"В 08.34 мск поступило сообщение о загорании в цеху по производству вафель ООО ПКФ "Проксима" на Кагальницком шоссе, 7", - сказал представитель ГУМЧС.
По его словам, площадь пожара - 20 квадратных метров, общая площадь здания 300 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 26 человек. Информации о пострадавших не поступало.
"В 9.11 мск пожар локализован", - отметил представитель ведомства. Огонь тушат 40 человек и более 10 единиц техники.