Театр "Современник" посвятил премьеру "Папа" памяти Галины Волчек

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Театр "Современник" представляет в пятницу особую премьеру - спектакль "Папа", который все его участники во главе с известным режиссером, руководителем израильского театра "Гешер" Евгением Арье посвящают Галине Борисовне Волчек , сообщил журналистам после генеральной репетиции режиссер спектакля.

В конце декабря 2019 года в возрасте 86 лет скончалась народная артистка СССР Галина Волчек, которая ранее была художественным руководителем "Современника".

Для Галины Борисовны

"Я ставил этот спектакль для Галины Борисовны, - сказал Арье. – Несмотря на свою занятость, ведь за мной свой театр, я сделал все возможное, чтобы поставить спектакль с Галиной Борисовной на сцене "Современника". Это была ее инициатива, ее настойчивое желание, и я хотел сделать это ради нее. Но когда в середине репетиций она покинула нас, наступили очень тяжелые дни, и даже в какой-то момент я не знал, как буду продолжать репетировать дальше…".

Волчек сказала, что готова принять любое предложение режиссера, и Арье выбрал пьесу французского писателя Флориана Зеллера, в которой, по его словам, идет речь не о чем-то глобальном, общефилософских идеях, а о человеке, его проблемах, что всегда было самым главным для театра Волчек.

"Я плакал, когда читал первый раз эту пьесу, - признался режиссер. - И не потому, что я уже сам не молод и стал сентиментальным. Тема пьесы – это тема нашего ухода из жизни - сегодня чрезвычайно важна. Мы стали жить дольше, и наш уход не всегда простой и для самого старого человека, и для его близких. Мне понравилось, что эта пьеса не вообще о гуманизме, а об очень конкретных человеческих проблемах, которые в той или иной степени нас всех касаются или могут коснуться".

Главные герои в пьесе - стареющий отец (Андре) - человек в критическом состоянии, беспомощный, переставший ориентироваться в реальности, и взрослая дочь, ее зовут Анна, для которой важно дать близкому человеку свою любовь и заботу, но и сохранить свою собственную жизнь. Это очень трудно и больно и для него, и для нее.

Главных героев сыграли ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш и дебютантка на этой сцене, известная актриса кино Виктория Толстоганова, которую посоветовали режиссеру на эту роль Волчек и Гармаш.

По словам Арье, он получил огромное удовольствие от работы с этими артистами, потому что "это не только высокий профессионализм, но максимальная заинтересованность в таком разговоре". "И это касается всех, кто участвовал в спектакле, я говорю это от чистого сердца, абсолютно искренне", - подчеркнул Арье.

Посвящение Учителю

"Для меня Папа – долгожданная роль, - сказал Гармаш. – На протяжении шести – семи лет, отвечая на вопрос, что хотите сыграть, я говорил: хочу сыграть самого слабого, потерянного, беззащитного человека. И это слышала Галина Борисовна. А когда появилась пьеса "Папа", она очень хотела, чтобы я сыграл эту роль. И свою работу я посвящаю Галине Борисовне Волчек, это наше общее желание, всех, кто участвовал в спектакле, мы посвящаем его своему Учителю. Спасибо ей огромное за все".

По словам актера, "Папа" - пьеса на все времена, у каждого в семье может случиться такое. "Для меня лично невероятно важно, чтобы люди, которые попадают в такие сложные ситуации, не только недодали заботы и любви своим родителям, близким людям, но и не потеряли себя", - подчеркнул актер.

Неисчерпаемая тема

Виктория Толстоганова, которая первый раз работает в "Современнике", призналась, что замечательно чувствовала себя в этом коллективе в течение двух с небольшим месяцев репетиций.

"Я испытываю невероятную благодарность за эту возможность работать с такими людьми, замечательными артистами в таком театре", - сказала актриса.