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Культура
2020-01-24T09:32+0300
https://ria.ru/20200124/1563812078.html
Театр "Современник" посвятил премьеру "Папа" памяти Галины Волчек
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РИА Новости

Театр "Современник" посвятил премьеру "Папа" памяти Галины Волчек

09:32 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Папа" в театре "Современник"
Спектакль Папа в театре Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Театр "Современник" представляет в пятницу особую премьеру - спектакль "Папа", который все его участники во главе с известным режиссером, руководителем израильского театра "Гешер" Евгением Арье посвящают Галине Борисовне Волчек, сообщил журналистам после генеральной репетиции режиссер спектакля.
В конце декабря 2019 года в возрасте 86 лет скончалась народная артистка СССР Галина Волчек, которая ранее была художественным руководителем "Современника".
Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
1 января, 11:41Культура
Театральные премьеры января: "Старший сын", "Посадить дерево", "Папа"

Для Галины Борисовны

"Я ставил этот спектакль для Галины Борисовны, - сказал Арье. – Несмотря на свою занятость, ведь за мной свой театр, я сделал все возможное, чтобы поставить спектакль с Галиной Борисовной на сцене "Современника". Это была ее инициатива, ее настойчивое желание, и я хотел сделать это ради нее. Но когда в середине репетиций она покинула нас, наступили очень тяжелые дни, и даже в какой-то момент я не знал, как буду продолжать репетировать дальше…".
Волчек сказала, что готова принять любое предложение режиссера, и Арье выбрал пьесу французского писателя Флориана Зеллера, в которой, по его словам, идет речь не о чем-то глобальном, общефилософских идеях, а о человеке, его проблемах, что всегда было самым главным для театра Волчек.
"Я плакал, когда читал первый раз эту пьесу, - признался режиссер. - И не потому, что я уже сам не молод и стал сентиментальным. Тема пьесы – это тема нашего ухода из жизни - сегодня чрезвычайно важна. Мы стали жить дольше, и наш уход не всегда простой и для самого старого человека, и для его близких. Мне понравилось, что эта пьеса не вообще о гуманизме, а об очень конкретных человеческих проблемах, которые в той или иной степени нас всех касаются или могут коснуться".
Прохожие у здания Московского театра Современник
12 января, 13:52Культура
Первая премьера без Волчек пройдет в "Современнике"
Главные герои в пьесе - стареющий отец (Андре) - человек в критическом состоянии, беспомощный, переставший ориентироваться в реальности, и взрослая дочь, ее зовут Анна, для которой важно дать близкому человеку свою любовь и заботу, но и сохранить свою собственную жизнь. Это очень трудно и больно и для него, и для нее.
Главных героев сыграли ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш и дебютантка на этой сцене, известная актриса кино Виктория Толстоганова, которую посоветовали режиссеру на эту роль Волчек и Гармаш.
По словам Арье, он получил огромное удовольствие от работы с этими артистами, потому что "это не только высокий профессионализм, но максимальная заинтересованность в таком разговоре". "И это касается всех, кто участвовал в спектакле, я говорю это от чистого сердца, абсолютно искренне", - подчеркнул Арье.
Галина Волчек
27 декабря 2019, 01:27Культура
Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"

Посвящение Учителю

"Для меня Папа – долгожданная роль, - сказал Гармаш. – На протяжении шести – семи лет, отвечая на вопрос, что хотите сыграть, я говорил: хочу сыграть самого слабого, потерянного, беззащитного человека. И это слышала Галина Борисовна. А когда появилась пьеса "Папа", она очень хотела, чтобы я сыграл эту роль. И свою работу я посвящаю Галине Борисовне Волчек, это наше общее желание, всех, кто участвовал в спектакле, мы посвящаем его своему Учителю. Спасибо ей огромное за все".
По словам актера, "Папа" - пьеса на все времена, у каждого в семье может случиться такое. "Для меня лично невероятно важно, чтобы люди, которые попадают в такие сложные ситуации, не только недодали заботы и любви своим родителям, близким людям, но и не потеряли себя", - подчеркнул актер.
Галина Волчек
27 декабря 2019, 04:19Культура
"Великая женщина": артисты — о Галине Волчек

Неисчерпаемая тема

Виктория Толстоганова, которая первый раз работает в "Современнике", призналась, что замечательно чувствовала себя в этом коллективе в течение двух с небольшим месяцев репетиций.
"Я испытываю невероятную благодарность за эту возможность работать с такими людьми, замечательными артистами в таком театре", - сказала актриса.
"Работать с режиссером, который приходит на репетицию с готовым решением, со своими мыслями, глубиной проработки материала - это же прекрасно. Взрослая дочь и стареющий больной отец, между ними очень не простые отношения – обиды и раздражение, нежность и любовь. Это неисчерпаемая тема, и я думаю, что дальше мы будем обнаруживать и открывать все новые и новые пласты в этой истории…", - отметила она.
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

Главный режиссёр театра Современник Галина Волчек и народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

Сцена из спектакля Спешите делать добро по одноименной пьесе Михаила Рощина
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

Советская и российская актриса Галина Волчек на съемках фильма Маяковский смеётся
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

Галина Волчек и Марина Неелова в спектакле Кто боится Вирджинии Вульф?. Московский театр Современник
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

Главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек с сыном Денисом в Переделкино
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

Актриса Марина Неелова на репетиции с главным режиссером московского театра Современник Галиной Волчек
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

40-летие творческой деятельности Галины Волчек
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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КультураУмерла Галина ВолчекТеатрГалина ВолчекСовременник (театр)МоскваРоссия
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