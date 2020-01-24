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Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны
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РИА Новости

Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны

09:31 24.01.2020 (обновлено: 10:42 24.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа рыбы на продовольственной ярмарке
Продажа рыбы на продовольственной ярмарке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра в беседе с "Focus.de" перечислила полезные продукты, которые могут нанести вред здоровью.
В этот список диетолог включила консервы. В консервированных помидорах, как она рассказала, содержится антиоксидант ликопин — он помогает укреплять иммунную систему и может снизить риск развития рака. Однако, главная проблема заключается в банке. Ее внутреннее покрытие может содержать бисфенол А. Вещество при попадании в еду может привести к нарушению гормонального баланса. Поэтому Крел рекомендовала выбирать консервы в стеклянных банках.
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Она призвала внимательно отнестись и к употреблению рыбы, так как помимо полезных веществ в ней может содержаться ртуть, особенно в тунце. Концентрация ртути в рыбе зависит не только от ее возраста, но и от места, где ее выращивали. В корм для лосося, по словам диетолога, часто добавляют антибиотики.
Рис, как заметила Крел, может содержать мышьяк, который в малых количествах приводит к повреждению сосудов и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а в больших — привести к развитию онкологических заболеваний.
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Мышьяк, как рассказала Крел, попадает в окружающую среду через сточные воды и удобрения. Поэтому она посоветовала снизить количество риса в рационе. Кроме того, эксперт посоветовала использовать бурый рис, так как в очищенном белом практически отсутствуют полезные вещества.
Отдел с рыбными консервами в супермаркете
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