Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны

Она призвала внимательно отнестись и к употреблению рыбы, так как помимо полезных веществ в ней может содержаться ртуть, особенно в тунце. Концентрация ртути в рыбе зависит не только от ее возраста, но и от места, где ее выращивали. В корм для лосося, по словам диетолога, часто добавляют антибиотики.