Российские банки хотят защитить свои наименования от чужой рекламы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские кредитные организации в рамках Российские кредитные организации в рамках Ассоциации банков России разработают меморандум для предотвращения использования участниками рынка не принадлежащих им наименований и товарных знаков в контекстной рекламе в интернете, сообщили в пресс-службе ассоциации.

"В Ассоциации банков России сформирована рабочая группа по разработке меморандума о координации усилий кредитных организаций в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении контекстной рекламы в интернете", - сказано в сообщении.

В группу вошли в том числе представители Совкомбанка, Сбербанка , банка "Открытие", ВТБ, "Тинькофф банка" и Ситибанка.

Отмечается, что на рынке контекстной рекламы в настоящее время сложилась недобросовестная практика использования многими банками не принадлежащих им зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований в качестве "ключевых слов" для поиска. Как следствие, потребитель видит в результатах поиска в первую очередь контекстную рекламу конкурента, и лишь на третьей-четвертой позиции - ссылку на сайт банка или страницу с описанием банковского продукта.

Разработка меморандума и объединение усилий банков в этой области, уверены в ассоциации, позволит сформировать добросовестную практику размещения контекстной рекламы, будет содействовать развитию конкуренции на рынке финансовых услуг и сделает результаты поиска более понятными для потребителей.