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Российские банки хотят защитить свои наименования от чужой рекламы
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РИА Новости

Российские банки хотят защитить свои наименования от чужой рекламы

09:28 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские кредитные организации в рамках Ассоциации банков России разработают меморандум для предотвращения использования участниками рынка не принадлежащих им наименований и товарных знаков в контекстной рекламе в интернете, сообщили в пресс-службе ассоциации.
"В Ассоциации банков России сформирована рабочая группа по разработке меморандума о координации усилий кредитных организаций в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков и иных средств индивидуализации при размещении контекстной рекламы в интернете", - сказано в сообщении.
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В группу вошли в том числе представители Совкомбанка, Сбербанка, банка "Открытие", ВТБ, "Тинькофф банка" и Ситибанка.
Отмечается, что на рынке контекстной рекламы в настоящее время сложилась недобросовестная практика использования многими банками не принадлежащих им зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований в качестве "ключевых слов" для поиска. Как следствие, потребитель видит в результатах поиска в первую очередь контекстную рекламу конкурента, и лишь на третьей-четвертой позиции - ссылку на сайт банка или страницу с описанием банковского продукта.
Разработка меморандума и объединение усилий банков в этой области, уверены в ассоциации, позволит сформировать добросовестную практику размещения контекстной рекламы, будет содействовать развитию конкуренции на рынке финансовых услуг и сделает результаты поиска более понятными для потребителей.
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В рамках меморандума, присоединение к которому планируется сделать добровольным, банки будут обмениваться актуальными данными о словах и словосочетаниях, являющихся средством их индивидуализации. Также кредитные организации смогут координировать усилия для формирования единой судебной практики в спорах о защите товарных знаков в области контекстной рекламы.
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Ассоциация российских банковСбербанк РоссииВТБРоссияСовкомбанкЭкономика
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