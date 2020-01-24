В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя рассекреченные архивные документы американской разведки о Степане Бандере , заявила, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник и Москва уже неоднократно говорила об этом.

Ранее ЦРУ выложило в открытый доступ данные о Бандере, где кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Сам лидер Организации украинских националистов* назван агентом Гитлера. Также отмечено, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в разных странах, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.

Преступления Бандеры и украинских националистов

Бандера был лидером Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.