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В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
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РИА Новости

В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

09:08 24.01.2020 (обновлено: 10:21 24.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рассекреченные архивные документы американской разведки о Степане Бандере, заявила, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник и Москва уже неоднократно говорила об этом.
Ранее ЦРУ выложило в открытый доступ данные о Бандере, где кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Сам лидер Организации украинских националистов* назван агентом Гитлера. Также отмечено, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в разных странах, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
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Преступления Бандеры и украинских националистов

Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Бандерштадт за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожке
13 января, 15:41Акценты
"Бандерштадт" за счет бюджета: Украина бежит по скользкой дорожкеПока многие страны мира готовятся к празднованию 75-летия завершения для одних Второй мировой, а для других Великой Отечественной войны, на Украине продолжается националистическая вакханалия. Причем за счет государственных средств.
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Мария ЗахароваУкраинская повстанческая армияМИД РФЦентральное разведывательное управлениеСтепан БандераСШАВ мире
Популярные комментарии
Свидомые захлебнуться собственной слюной, но против хозяина не попрёшь.
24 января, 09:35
Ефимыч 66
286172112
У нас сомнений и не было никогда. Что должно произойти - сейчас уже сложно, сейчас у них как раз подрастает поколение, в головы которых вбили, что Бандера -народный герой.
24 января, 09:42
Лариса Ильина
256301400
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