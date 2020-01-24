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Врач рассказала, как справиться с "заразным" ожирением
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РИА Новости

Врач рассказала, как справиться с "заразным" ожирением

09:05 24.01.2020 (обновлено: 13:14 24.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Овощи . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Москвой 24" заявила, что бороться с так называемым заразным ожирением нужно постепенно.
Медик назвала семью государством в государстве.
"Если у мужа или жены приняты какие-то застолья с огромным количеством еды, то тяжело противостоять, тяжело готовить себе отдельно".
Елена Соломатина
Чтобы начать правильно питаться, в первую очередь врач посоветовала в дополнение к нездоровой пище чаще готовить салаты и класть в тарелку больше овощей, чем жареного.
"Постепенно свою вторую половину приучать к меньшему потреблению жареной пищи: лучше просто запекать, отваривать или тушить", — добавила диетолог.
Мужчина с избыточным весом
14 января, 11:45РИА Наука
Ученые нашли способ предотвратить ожирение
Она также рекомендовала заменять жирные десерты более легкими.
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10:40
Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik рассказал, что причинами ожирения являются не только недостаточная физическая активность и низкая культура питания, но и подражательное поведение. Так, например, в компаниях, где приняты застолья, человек "за компанию" набирает лишний вес.
Светлана
16 января, 08:00Специальный репортаж
Откровения женщин, которые всю жизнь страдают от лишнего веса
572522316
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ОжирениеЕлена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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