Врач рассказала, как справиться с "заразным" ожирением

Медик назвала семью государством в государстве.

"Если у мужа или жены приняты какие-то застолья с огромным количеством еды, то тяжело противостоять, тяжело готовить себе отдельно". Елена Соломатина

Чтобы начать правильно питаться, в первую очередь врач посоветовала в дополнение к нездоровой пище чаще готовить салаты и класть в тарелку больше овощей, чем жареного.

"Постепенно свою вторую половину приучать к меньшему потреблению жареной пищи: лучше просто запекать, отваривать или тушить", — добавила диетолог.

Она также рекомендовала заменять жирные десерты более легкими.

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