Врач рассказала, как справиться с "заразным" ожирением

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Москвой 24" заявила, что бороться с так называемым заразным ожирением нужно постепенно.
Медик назвала семью государством в государстве.
"Если у мужа или жены приняты какие-то застолья с огромным количеством еды, то тяжело противостоять, тяжело готовить себе отдельно".
Чтобы начать правильно питаться, в первую очередь врач посоветовала в дополнение к нездоровой пище чаще готовить салаты и класть в тарелку больше овощей, чем жареного.
"Постепенно свою вторую половину приучать к меньшему потреблению жареной пищи: лучше просто запекать, отваривать или тушить", — добавила диетолог.
14 января, 11:45РИА НаукаУченые нашли способ предотвратить ожирение
Она также рекомендовала заменять жирные десерты более легкими.
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Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik рассказал, что причинами ожирения являются не только недостаточная физическая активность и низкая культура питания, но и подражательное поведение. Так, например, в компаниях, где приняты застолья, человек "за компанию" набирает лишний вес.