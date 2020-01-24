В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились синехвостые вараны

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Синехвостые вараны, занесенные в Международную Красную книгу, появились в Синехвостые вараны, занесенные в Международную Красную книгу, появились в Московском зоопарке впервые за 50 лет, сообщается на сайте мэра столицы.

"Впервые за 50 лет в Московском зоопарке появились редкие синехвостые вараны. Двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак в Тихом океане. Этот вид рептилий занесен в Международную Красную книгу, численность животных с каждым годом неуклонно снижается", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, синехвостые вараны однажды были в коллекции столичного зоосада еще в 1970-х годах, но тогда специалисты не смогли получить потомство от рептилий.

"Сейчас мы надеемся создать максимально комфортные условия для их содержания и размножения. Задача герпетологов (зоологи, специализирующиеся на изучении рептилий) усложняется тем, что данный вид малоизучен специалистами. Поэтому в нашем зоопарке станут исследовать особенности поведения и размножения этих ящериц. Мы рассчитываем сформировать две пары и получить первое в истории нашего зоосада потомство от редких синехвостых варанов", - цитирует пресс-служба мэрии Акулову.

Она добавила, что герпетологи будут описывать результаты своих исследований в научных работах, чтобы поделиться опытом с коллегами из российских и зарубежных зоопарков.

Согласно сообщению, после длительного перелета из Индонезии в Москву синехвостые вараны месяц были на карантине под круглосуточным наблюдением зоологов. Рептилии освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними людям. Они все еще адаптируются, поэтому посетителям ящериц покажут только в мае.

Синехвостый варан в среднем может достигать 140 сантиметров в длину, причем подвижный хвост рептилии в полтора раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в голубой цвет. В дикой природе они обитают только на самой северной оконечности мыса Йорк, на полуострове Кейп-Йорк в Австралии, а также на островах Новой Гвинеи.