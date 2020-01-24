В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились синехвостые вараны

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ТАИНСТВЕННАЯ РЕПТИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ЗООПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ СИНЕХВОСТЫМ ВАРАНОМ 🦎💦✨ Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Вараны, полученные нашим зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой эта рептилия чувствует себя прекрасно: активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде. Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет - именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. Кстати, интенсивность цвета и расположение белых вкраплений на коже у каждой особи индивидуально. 💧🌴🐾 В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Чтобы животным было комфортно, температура в их террариуме не должна опускаться ниже 28 градусов в дневное время и 22 в ночное. Влажность также поддерживается на высоком уровне, и у каждой особи есть доступ к водоему, в котором можно слегка охладиться и поплавать.
В Московском зоопарке впервые за 50 лет появились синехвостые вараны
09:02 24.01.2020 (обновлено: 09:09 24.01.2020)
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© Фото : Московский зоопарк / Moscow zooЧетыре особи краснокнижного синехвостого варана привезены из Индонезии для Московского зоопарка
Четыре особи краснокнижного синехвостого варана привезены из Индонезии для Московского зоопарка
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Синехвостые вараны, занесенные в Международную Красную книгу, появились в Московском зоопарке впервые за 50 лет, сообщается на сайте мэра столицы.
"Впервые за 50 лет в Московском зоопарке появились редкие синехвостые вараны. Двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак в Тихом океане. Этот вид рептилий занесен в Международную Красную книгу, численность животных с каждым годом неуклонно снижается", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, синехвостые вараны однажды были в коллекции столичного зоосада еще в 1970-х годах, но тогда специалисты не смогли получить потомство от рептилий.
"Сейчас мы надеемся создать максимально комфортные условия для их содержания и размножения. Задача герпетологов (зоологи, специализирующиеся на изучении рептилий) усложняется тем, что данный вид малоизучен специалистами. Поэтому в нашем зоопарке станут исследовать особенности поведения и размножения этих ящериц. Мы рассчитываем сформировать две пары и получить первое в истории нашего зоосада потомство от редких синехвостых варанов", - цитирует пресс-служба мэрии Акулову.
Она добавила, что герпетологи будут описывать результаты своих исследований в научных работах, чтобы поделиться опытом с коллегами из российских и зарубежных зоопарков.
Согласно сообщению, после длительного перелета из Индонезии в Москву синехвостые вараны месяц были на карантине под круглосуточным наблюдением зоологов. Рептилии освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними людям. Они все еще адаптируются, поэтому посетителям ящериц покажут только в мае.
Синехвостый варан в среднем может достигать 140 сантиметров в длину, причем подвижный хвост рептилии в полтора раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в голубой цвет. В дикой природе они обитают только на самой северной оконечности мыса Йорк, на полуострове Кейп-Йорк в Австралии, а также на островах Новой Гвинеи.
Этот вид варанов исследователи упомянули еще в конце XIX века. Сейчас точных данных о количестве уникальных рептилий нет. По мнению зоологов, в природе численность синехвостых варанов может варьироваться от 35 до 70 тысяч особей. Популяция животных снижается из-за вырубки тропических лесов, изменения экологической ситуации в мире и действий браконьеров.
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