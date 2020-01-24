Рейс Екатеринбург — Ереван вернулся в аэропорт из-за датчика шасси

"В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета... Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры, члены экипажа не пострадали. Воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.