В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший судья Арбитражного суда в Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ

По данным следствия, в мае 2017 года судья получил в Барнауле взятки на 800 тысяч рублей при посредничестве своего коллеги.

"Приговором суда судье в отставке назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, кроме того, суд обязал выплатить осужденного штраф в размере 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Бывший судья признан виновным в "посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере".

Согласно сообщению, в производстве суда находилось дело по заявлению организации о доначислении налога на добавленную стоимость и отказе в возмещении НДС. Юрист, представлявший организацию, предложил одному из коллег судьи Арбитражного суда Алтайского края передать тому взятку за денежное вознаграждение и получил согласие. В результате судья вынес решение в пользу организации.

"Выступившие в качестве посредников юрист и осужденный получили за свои противоправные деяния денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей и 700 тысяч рублей соответственно", - добавляется в сообщении.