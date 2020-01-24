Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T08:47+0300
https://ria.ru/20200124/1563810931.html
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39718/45/397184569_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_082f7e91632ab05aa1a1beb188ba69b5.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

08:47 24.01.2020
4398
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Молоточек судьи . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в мае 2017 года судья получил в Барнауле взятки на 800 тысяч рублей при посредничестве своего коллеги.
Молоток судьи
21 января, 04:26
В Хабаровске полковника Минобороны осудили на три года за растрату
"Приговором суда судье в отставке назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, кроме того, суд обязал выплатить осужденного штраф в размере 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Бывший судья признан виновным в "посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере".
Согласно сообщению, в производстве суда находилось дело по заявлению организации о доначислении налога на добавленную стоимость и отказе в возмещении НДС. Юрист, представлявший организацию, предложил одному из коллег судьи Арбитражного суда Алтайского края передать тому взятку за денежное вознаграждение и получил согласие. В результате судья вынес решение в пользу организации.
"Выступившие в качестве посредников юрист и осужденный получили за свои противоправные деяния денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей и 700 тысяч рублей соответственно", - добавляется в сообщении.
Статуя Фемиды в суде
17 января, 15:33
Суд приговорил экс-замглавы Элисты к двум годам колонии за взятку
В августе 2019 года юрист уже был приговорен судом к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 75 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении судьи, получившего взятку, пока рассматривается судом. Согласно сообщению, в ходе предварительного следствия и посредники, и взяткополучатель вину в содеянном признали. Следователь наложил арест на имущество осужденного судьи в отставке на сумму более 3 миллионов рублей.
2050114
Обсудить 1
Следственный комитет РФАлтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Суд оставил Абызова в СИЗО до 26 марта
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Автомобиль Следственного комитета РФ
В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери
Врач со шприцом
Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Электричка Московского центрального диаметра
В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
Лента новостейМолния