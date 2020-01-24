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В провинции Хубэй объявили наивысший уровень реагирования на ЧС
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РИА Новости

В провинции Хубэй объявили наивысший уровень реагирования на ЧС

08:41 24.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоКитай
Китай
© РИА Новости / Анна Раткогло
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья объявлен в провинции Хубэй из-за крупной вспышки коронавируса нового типа, следует из заявления правительства провинции.
"…В соответствии с "Планом реагирования в чрезвычайных ситуациях в области общественного здоровья" провинции Хубэй штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса принял решение запустить I (наивысший – ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - говорится в опубликованном заявлении.
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Как правило, "I" уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайУханьВ мире
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