В провинции Хубэй объявили наивысший уровень реагирования на ЧС

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья объявлен в провинции Хубэй из-за крупной вспышки коронавируса нового типа, следует из заявления правительства провинции.
"…В соответствии с "Планом реагирования в чрезвычайных ситуациях в области общественного здоровья" провинции Хубэй штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса принял решение запустить I (наивысший – ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - говорится в опубликованном заявлении.
Как правило, "I" уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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Посольство России в Пекине заявило РИА Новости, что в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян на территории Китая соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. Посольство пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, но сообщений о заражении граждан РФ пока не поступало.