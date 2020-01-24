В провинции Хубэй объявили наивысший уровень реагирования на ЧС

"…В соответствии с "Планом реагирования в чрезвычайных ситуациях в области общественного здоровья" провинции Хубэй штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса принял решение запустить I (наивысший – ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - говорится в опубликованном заявлении.

Посольство России в Пекине заявило РИА Новости, что в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян на территории Китая соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. Посольство пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, но сообщений о заражении граждан РФ пока не поступало.