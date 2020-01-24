На Урале женщина пострадала при хлопке газа в жилом доме

"ЧП в Каменске-Уральском сегодня в 4.50 (2.50 мск). В однокомнатной квартире №68 по улице Привокзальная, 24 в пятиэтажном панельном четырехподъездном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без последующего возгорания. В результате ЧП в местную больницу №2 госпитализирована собственница жилья, местная жительница, гражданка Газизова 1964 года рождения, неработающая, с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение", - сказал Горелых.

По его словам, в квартире, где случилось ЧП, произошло частичное разрушение не несущей стены со смежной квартирой №67. От хлопка выбиты два окна в квартире. Эвакуированы 35 человек из третьего и четвертого подъездов, из них шесть детей. Угрозы разрушения дома нет, сейчас ведется тщательное обследование всех помещений. Работают сотрудники полиции, МЧС, бригады скорой помощи. В доме перекрыто газовое оборудование до окончания разбирательства.