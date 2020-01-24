На Урале женщина пострадала при хлопке газа в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Хлопок газа произошел в городе Каменск-Уральский Свердловской области, в результате ЧП пострадала женщина, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"ЧП в Каменске-Уральском сегодня в 4.50 (2.50 мск). В однокомнатной квартире №68 по улице Привокзальная, 24 в пятиэтажном панельном четырехподъездном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без последующего возгорания. В результате ЧП в местную больницу №2 госпитализирована собственница жилья, местная жительница, гражданка Газизова 1964 года рождения, неработающая, с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение", - сказал Горелых.
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По его словам, в квартире, где случилось ЧП, произошло частичное разрушение не несущей стены со смежной квартирой №67. От хлопка выбиты два окна в квартире. Эвакуированы 35 человек из третьего и четвертого подъездов, из них шесть детей. Угрозы разрушения дома нет, сейчас ведется тщательное обследование всех помещений. Работают сотрудники полиции, МЧС, бригады скорой помощи. В доме перекрыто газовое оборудование до окончания разбирательства.
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
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Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
2 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
3 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПоследствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
4 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
1 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
2 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
3 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
4 из 4
Последствия хлопка газа в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. 24 января 2020
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
По одной из отрабатываемых полицией версией хлопок произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием, уточнил Горелых.
ГУМЧС по Свердловской области в пятницу проинформировало, что жители дома размещены в пункте временного размещения. Для оценки последствий хлопка из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс "Струна".
Компания "ГАЗЭКС" в пятницу отмечает, что система газопотребления дома находится в рабочем состоянии, техническое обслуживание газового оборудования проводилось по графику - в июне 2019 года.
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