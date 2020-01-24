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Число жертв пожара в Лиме выросло до пяти человек
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РИА Новости

Число жертв пожара в Лиме выросло до пяти человек

08:35 24.01.2020 (обновлено: 09:14 24.01.2020)
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© REUTERS / Sebastian CastanedaСледователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, возросло до пяти, сообщает местное издание Comercio со ссылкой на данные минздрава.
Ранее сообщалось об одном погибшем и более 50 пострадавших: не менее 51 человека получили ожоги, среди них шесть детей.
Утром в четверг автоцистерна врезалась в здание автомастерской на окраине Лимы. Столкновение привело к взрыву и сильному пожару, который распространился на три жилых здания поблизости. Всего повреждения получили около 20 домов.
Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. В связи с этим власти увеличили часы работы пунктов по приему крови в ряде больниц. Для семей, вынужденных покинуть поврежденные дома, ставят временные жилые модули.
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