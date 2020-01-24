Число жертв пожара в Лиме выросло до пяти человек

Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020

Следователи рядом с автоцистерной, перевозившейй газ, которая взорвалась в жилом районе в Лимы, Перу. 23 января 2020

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в столице Число жертв пожара в столице Перу , произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, возросло до пяти, сообщает местное издание Comercio со ссылкой на данные минздрава.

Ранее сообщалось об одном погибшем и более 50 пострадавших: не менее 51 человека получили ожоги, среди них шесть детей.

Terrible tragedia la que acaban de sufrir en Lima , Perú , por la explosión y posterior incendio de un camión de la empresa de gas. Aún no de sabe cuántos muertos y heridos hay. pic.twitter.com/7SS0pC532t — F.I.A : Bolivariano (@Septentrion59V) January 24, 2020

Утром в четверг автоцистерна врезалась в здание автомастерской на окраине Лимы. Столкновение привело к взрыву и сильному пожару, который распространился на три жилых здания поблизости. Всего повреждения получили около 20 домов.