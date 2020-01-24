В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери

УФА, 24 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, предпринятых в отношении маленькой девочки в селе.
Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщало, что 33-летний местный житель покончил с собой после того, как надругался над четырехлетней дочерью. По данным телеканала, во время преступления его увидела 29-летняя супруга.
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"По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Дюртюлинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону, комментируя инцидент. Максимальная санкция - 20 лет лишения свободы.